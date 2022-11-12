15-16 листопада Росія може повторити масовані ракетні атаки по Україні, - речник Повітряних сил Ігнат
РФ здатна завдати нових ударів по території України. Є вірогідність, що це станеться під час саміту G20, який відбудеться на Балі 15-16 листопада
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрія Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Ігнат стверджує, що Росія продовжує накопичувати ракети, тож наступна велика атака на Україну може відбутися 15-16 листопада, коли на Балі проходитиме саміт "Великої двадцятки".
"Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив спікер Повітряних сил.
- 31 жовтня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, президент Зеленський повідомив про збиття захисниками 45 ракет із 55 запущених.
- У період з 7 по 10 листопада ворог атакував Україну понад 17 ракетами та 50 дронами, бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що сили української ППО за цей час знищили 53 повітряні цілі.
- Станом на 11 листопада ворог тримає в акваторії Чорного моря більше ніж 16 крилатих ракет "Калібр", оперативне командування "Південь" наголошує, що росіяни "налаштовані продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе