Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрія Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ігнат стверджує, що Росія продовжує накопичувати ракети, тож наступна велика атака на Україну може відбутися 15-16 листопада, коли на Балі проходитиме саміт "Великої двадцятки".

"Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив спікер Повітряних сил.

31 жовтня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, президент Зеленський повідомив про збиття захисниками 45 ракет із 55 запущених.

У період з 7 по 10 листопада ворог атакував Україну понад 17 ракетами та 50 дронами, бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що сили української ППО за цей час знищили 53 повітряні цілі.

Станом на 11 листопада ворог тримає в акваторії Чорного моря більше ніж 16 крилатих ракет "Калібр", оперативне командування "Південь" наголошує, що росіяни "налаштовані продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури".

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