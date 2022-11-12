Росія вивела у Чорне море 21 корабель, напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони", - наголошують у "Півдні".

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 21 корабля. На бойовому чергуванні маневрують 2 надводних ракетоносії. З

Росія тримає 16 одиниць "Калібрів" готових до застосування.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.

У нічному звіті оперативного командування "Південь" підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро.

Російський агресор "градами" обстріляв Миколаївську область з Кінбурнської коси.

Українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області.

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