Росія вивела у Чорне море 21 корабель, напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"
Станом на вечір, 11 листопада, російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони", - наголошують у "Півдні".
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 21 корабля. На бойовому чергуванні маневрують 2 надводних ракетоносії. З
Росія тримає 16 одиниць "Калібрів" готових до застосування.
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