ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області, вбито десятки окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 11 листопада, українська авіація двічі завдала ударів по скупченню техніки росіян в Бериславському і Херсонському районах. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання.

Підтверджені втрати окупантів: ліквідовано 25 рашистів, знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки.

Сили оборони завдали точного удару по штабу росіян у населеному пункті Червоний Маяк, це селище розташоване на правому березі Дніпра. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Демілітаризовано склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.

У нічному звіті оперативного командування "Південь" підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро.

Російський агресор "градами" обстріляв Миколаївську область з Кінбурнської коси.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb