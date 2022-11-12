ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області, вбито десятки окупантів
У п'ятницю, 11 листопада, українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 11 листопада, українська авіація двічі завдала ударів по скупченню техніки росіян в Бериславському і Херсонському районах. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання.
Підтверджені втрати окупантів: ліквідовано 25 рашистів, знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки.
Сили оборони завдали точного удару по штабу росіян у населеному пункті Червоний Маяк, це селище розташоване на правому березі Дніпра. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки.
Демілітаризовано склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
- Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.
- Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.
- У нічному звіті оперативного командування "Південь" підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро.
- Російський агресор "градами" обстріляв Миколаївську область з Кінбурнської коси.
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