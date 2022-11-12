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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З Кінбурнської коси Росія обстріляла Миколаївщину "градами"

З Кінбурнської коси Росія обстріляла Миколаївщину "градами"

12 листопада, 2022 субота
04:36
війна з Росією Кінбурнська коса

У п'ятницю, 11 листопада, російський агресор "градами" обстріляв Миколаївську область з Кінбурнської коси 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат", - пише ОК.

  • 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
  • Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.
  • Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.
  • У нічному звіті оперативного командування "Південь" підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро.

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