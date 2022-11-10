Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Укрінформ.

"Протягом поточного тижня противник випустив 17 ракет та застосував 50 БПЛА по території України. З них 24% ракет та 64% БПЛА було знищено. Загалом протягом тижня підрозділами ППО знищено 53 повітряні цілі. Підрозділами ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом тижня уражено 56 пунктів управління різного рівня, близько 120 складів та логістичних баз, а також низку окремих цілей та вогневих засобів противника", - повідомив Громов.

Бригадний генерал нагадав, що за кожен звільнений населений пункт ЗСУ платять найвищу ціну – життя та здоров’я українських захисників.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що інтенсивність атак із повітря зменшилась, імовірно, через те, що ворог накопичує сили й готує масований удар.

За оцінками ГУР Міноборони, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

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