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Головна біженці з України 3 квітня до Угорщини прибуло 10 тисяч біженців з України,- поліція

3 квітня до Угорщини прибуло 10 тисяч біженців з України,- поліція

4 квітня, 2022 понедiлок
15:48
біженці з України

Впродовж минулої доби, 3 квітня, в Угорщину приїхали 1036 українських біженців, серед яких 262 дитини

Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на штаб національної поліції.
 
Угорсько-український кордон перетнули 4 519 людей. Ще 5 117 вимушено переселених українців прибули з Румунії.

Тимчасове посвідчення отримали 725 людей. Воно діятиме 30 днів, за цей час треба зв’язатися з місцевим імміграційним офісом поблизу свого місця проживання, щоб подати заяву на отримання постійних документів.

Біженців, які прибули потягами на залізничну станцію "Kőbánya felő" у  Будапешті, автобусом доставили до спортивно-масового центру, який слугує гуманітарним транзитним пунктом.

Офіс муніципальної влади Будапешта повідомив, що співробітники транзитного центру допомогли понад 500 біженцям, влаштувавши 70 з них на ніч.

  • Станом на 4 квітня до Греції прибуло 16 730 біженців з України, 5 117 з них - неповнолітні.
  • Словенія надала тимчасовий захист близько 1% з 8 тис. українських біженців, які подали заяви.
  • Понад 11 тисяч українських біженців знайшли притулок у Хорватії.
  • У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни.

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Угорщина
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