3 квітня до Угорщини прибуло 10 тисяч біженців з України,- поліція
Впродовж минулої доби, 3 квітня, в Угорщину приїхали 1036 українських біженців, серед яких 262 дитини
Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на штаб національної поліції.
Угорсько-український кордон перетнули 4 519 людей. Ще 5 117 вимушено переселених українців прибули з Румунії.
Тимчасове посвідчення отримали 725 людей. Воно діятиме 30 днів, за цей час треба зв’язатися з місцевим імміграційним офісом поблизу свого місця проживання, щоб подати заяву на отримання постійних документів.
Біженців, які прибули потягами на залізничну станцію "Kőbánya felő" у Будапешті, автобусом доставили до спортивно-масового центру, який слугує гуманітарним транзитним пунктом.
Офіс муніципальної влади Будапешта повідомив, що співробітники транзитного центру допомогли понад 500 біженцям, влаштувавши 70 з них на ніч.
- Станом на 4 квітня до Греції прибуло 16 730 біженців з України, 5 117 з них - неповнолітні.
- Словенія надала тимчасовий захист близько 1% з 8 тис. українських біженців, які подали заяви.
- Понад 11 тисяч українських біженців знайшли притулок у Хорватії.
- У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни.
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