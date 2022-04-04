3 квітня до Угорщини прибуло 10 тисяч біженців з України,- поліція

Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на штаб національної поліції.



Угорсько-український кордон перетнули 4 519 людей. Ще 5 117 вимушено переселених українців прибули з Румунії.



Тимчасове посвідчення отримали 725 людей. Воно діятиме 30 днів, за цей час треба зв’язатися з місцевим імміграційним офісом поблизу свого місця проживання, щоб подати заяву на отримання постійних документів.



Біженців, які прибули потягами на залізничну станцію "Kőbánya felő" у Будапешті, автобусом доставили до спортивно-масового центру, який слугує гуманітарним транзитним пунктом.



Офіс муніципальної влади Будапешта повідомив, що співробітники транзитного центру допомогли понад 500 біженцям, влаштувавши 70 з них на ніч.

Станом на 4 квітня до Греції прибуло 16 730 біженців з України, 5 117 з них - неповнолітні.

Словенія надала тимчасовий захист близько 1% з 8 тис. українських біженців, які подали заяви.

Понад 11 тисяч українських біженців знайшли притулок у Хорватії.

У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни.