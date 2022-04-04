Словенія надала тимчасовий захист близько 1% з 8 тис. українських біженців, які подали заяви, - медіамережа Euractiv

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на оприлюднені дані адміністративних установ.



Як пише видання, Словенія пообіцяла прийняти стільки українських біженців, скільки буде потрібно, і активувала тимчасовий механізм для прискореного розгляду заяв від біженців, але останні дані свідчать, що заяви розглядають повільно.



Адміністративні установи мають місяць для розгляду поданих заяв..



Жителька Врхники, що прийняла чотирьох українських біженців, розповідає, що були спроби зареєструвати українців у місцевому відділку поліції, але їй сказали, що там не можна подати заяви і їй слід їхати до сусідньої Любляни.



Після того, як вона потрапила туди, її докоряли за те, що вона не зробила цього у Врхниці, оскільки кожна поліцейська дільниця має приймати заяви та передавати їх до відповідних органів.



Через добу після подання заяв вона зателефонувала до місцевої адміністративного управління, щоб дізнатись статус документів.



"Мені сказали, що поліція пересилає заяви раз на тиждень пакетом. Також додали, що вони точно не розглянуть заявку раніше ніж через місяць", – розповіла жінка, яка побажала залишитися анонімною.



Речник поліції спростував твердження жінки, сказавши, що поліцейські відділення надсилають будь-які заяви на реєстрацію в той же день.



"Можливо, були ще деякі затримки з винесенням рішень про тимчасовий захист в адміністративних управліннях, але кожен біженець, який прибув до Словенії після 24 лютого, буде включений до системи тимчасового захисту", - сказав міністр внутрішніх справ Алеш Хойс.



За його словами, згідно із законом, українські біженці отримують пільги на тимчасовий захист одразу після звернення, і їм не потрібно чекати завершення реєстрації.

Нагадаємо, 28 березня у Києві розпочав свою роботу тимчасово повірений у справах Республіки Словенія в Україні Боштьян Лесяк.

Раніше прем’єри Польщі, Словенії та Чехії підготували план дій, який ЄС має виконати задля порятунку України.