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Головна війна з Росією 30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини

30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини

30 вересня, 2021 четвер
20:22

Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня

Це 39-річний десантник Олексій Стрижак, повідомляє “Новинарня“.

Стрижак – із міста Зеленодольськ Дніпропетровської області. Він раніше працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.

Пішов на війну шість років тому. Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.

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смерть
обстріл
ООС
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