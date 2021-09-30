30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини
Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня
Це 39-річний десантник Олексій Стрижак, повідомляє “Новинарня“.
Стрижак – із міста Зеленодольськ Дніпропетровської області. Він раніше працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.
Пішов на війну шість років тому. Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.
Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.
- Нагадаємо, що від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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