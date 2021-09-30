30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини

Це 39-річний десантник Олексій Стрижак, повідомляє “Новинарня“.

Стрижак – із міста Зеленодольськ Дніпропетровської області. Він раніше працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.

Пішов на війну шість років тому. Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.

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