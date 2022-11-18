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50 літаків на запчастини і в простій. Аерофлот через санкції проти РФ змушений "канібалізувати" чверть свого авіапарку

18 листопада, 2022 п'ятниця
16:20
Економіка Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції

Близько 50 літаків Аерофлоту перебувають у простої та не виконують польоти – це понад чверть авіапарку компанії, а авіакомпанія Якутія канібалізувала вже два з чотирьох "вітчизняних" літаків Superjet

За інформацією телеграм-каналу "База" більшу частину з них, 25 бортів – канібалізують. З них уже знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

Ще 18 бортів знаходяться на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Щоправда, чекати вони можуть довго – Аерофлоту не вистачає передкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів. Є проблема і з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії всього кілька подібних деталей для різних типів літаків.

Один із Boeing, наприклад, стоїть на зберіганні через розлиту в багажному відділенні ртуті. Його європейський колега Airbus не може злітати та сідати через відсутність запасних коліс. Ще частину машин (чотири Airbus) передають лізингодавцю з 2020-2021 року, а три літаки з авіапарку просто заарештовані і не можуть виконувати польоти.

Нещодавно стало відомо, що ще одна російська авіакомпанія, "Якутія", розібрала на запчастини два з чотирьох російських літаків Sukhoi Superjet 100, отриманих у лізинг у держкомпанії. Розібрані судна вже не підлягають відновленню, оскільки на них немає маршових двигунів та деяких інших ключових агрегатів.

Виробник літаків, підприємство "Іркут", заявляє, що через антиросійські санкції взяти деталі, яких бракує, ніде — російсько-французька компанія PowerJet з березня не випускає і не обслуговує двигуни SaM146 для SSJ 100, а російський двигун розроблявся для іншої моделі, Superjet New.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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