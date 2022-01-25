56% українців готові особисто взяти участь у лавах тероборони, - дослідження

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року.



Водночас 44% респондентів опитування навпаки – вказали, що не готові на цей крок.



Серед жінок 48% відповіли, що готові брати участь у теробороні, а серед чоловіків – 68%. Також респонденти віком 45+ найбільше готові до участі у теробороні – серед них 63% погодились би на це. Своєю чергою у віковій категорії 28-35 найменше охочих увійти до лав тероборони – 43%.



Найбільше респондентів, які готові особисто взяти участь у лавах тероборони виявилися з Півдня (65%) та Заходу (62%). Найменше – зі Сходу (39%).



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