80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії попри різке зростання цін на бензин

Такими є дані опитування Reuters/Ipsos проведеного у понеділок-вівторок, повідомляє "Еспресо.TV".

Опитування показало, що президент США Джо Байден, демократ, має широку підтримку виборців своєї партії та республіканців щодо заборони імпорту російської нафти та природного газу.

Близько 80% респондентів в опитуванні, включаючи тверду двопартійну більшість, заявили, що американці не повинні купувати нафту або газ у Росії під час конфлікту, навіть якщо це спричинить зростання цін на бензин. Загальний рівень підтримки залишився незмінним у порівнянні з опитуванням минулого тижня, навіть незважаючи на те, що середня ціна на автозаправках в США зросла до рекорду у вівторок – близько 4,17 долара за галон.

Також більшість респондентів в опитуванні - 73% - заявили, що підтримають крок Сполучених Штатів та їх союзників з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо встановлення забороненої для польотів зони над Україною, щоб спробувати захистити українців від російських повітряних атак.

При цьому, більшість опитаних заявили, що виступає проти ідеї авіаударів Сполученими Штатами або відправлення американських солдатів в Україну. За останні тижні влада Байдена з кризою отримала кращу оцінку: 45% схвалено громадськістю в останньому опитуванні проти 34% в опитуванні, проведеному напередодні російського вторгнення 24 лютого.

Опитування проводилися онлайн та англійською мовою по всій території Сполучених Штатів. Участь в опитуванні взяло 1005 респондентів, похибка складає 4%.

Нагадаємо, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.

Також Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року

Також до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.

Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.

2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.

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