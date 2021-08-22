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83 людини в безпеці. Борт з Афганістану прибув до України

22 серпня, 2021 неділя
08:43
Суспільство

Ранком неділі, 22 серпня 2021 року, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрів пасажирів вже другого евакуаційного рейсу з Афганістану

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні. Серед них - громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності)", - заявив Кулеба.

За його словами, особливо він був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом.

"Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому", - зазначив міністр.

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"Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає", - наголосив очільник МЗС.

Вже зараз українські дипломати та військові, за його словами, продовжують працювати над наступним рейсом з Кабула.

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"А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в Українську державу", - закликав міністр закордонних справ.

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МЗС
евакуація
МЗС України
Афганістан
Дмитро Кулеба
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