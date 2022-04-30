90% українців позитивно ставляться до трьох світових лідерів - це Дуда, Джонсон і Байден, - керівник соціологічної групи "Рейтинг"
Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг", розповів, що 26 квітня 2022 року були представлені результати загальнонаціонального опитування, за якими українці покращили своє ставлення до президента Польщі Анджея Дуди й погіршили до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
Керівник соціологічної служби зазначив, що ставлення українців до лідерів світу змінилось.
"Однозначно можна говорити, що у півтора раза виросли показники позитивної оцінки діяльності таких президентів, як президент США Джо Байден, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Показники зараз становлять близько 90% позитивного ставлення до цих трьох світових лідерів. Фактично, всі україніці довіряють або позитивно сприймають Дуду, Джонсона і Байдена", – зауважив керівник групи"Рейтинг".
Антипович підкреслив, що до Анджея Дуди завжди був високий рівень довіри з боку українців, а зараз президент Польщі зайняв перше місце у загальнонаціональному опитуванні.
"Ставлення до сусідів, Польщі та Литви, найкраще. Але якщо говорити про Білорусь, як нашого сусіда, яка зараз виступає на боці ворога, то 96% українців мають негативне ставлення до Лукашенка і визнають на рівні 90% Білорусь як ворожу країну до України"- розповів соціолог.
Олексій Антипович додав, що українці погіршили своє ставлення до Лукашенка і без війни.
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