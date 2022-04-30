90% українців позитивно ставляться до трьох світових лідерів - це Дуда, Джонсон і Байден, - керівник соціологічної групи "Рейтинг"

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



Керівник соціологічної служби зазначив, що ставлення українців до лідерів світу змінилось.



"Однозначно можна говорити, що у півтора раза виросли показники позитивної оцінки діяльності таких президентів, як президент США Джо Байден, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Показники зараз становлять близько 90% позитивного ставлення до цих трьох світових лідерів. Фактично, всі україніці довіряють або позитивно сприймають Дуду, Джонсона і Байдена", – зауважив керівник групи"Рейтинг".



Антипович підкреслив, що до Анджея Дуди завжди був високий рівень довіри з боку українців, а зараз президент Польщі зайняв перше місце у загальнонаціональному опитуванні.



"Ставлення до сусідів, Польщі та Литви, найкраще. Але якщо говорити про Білорусь, як нашого сусіда, яка зараз виступає на боці ворога, то 96% українців мають негативне ставлення до Лукашенка і визнають на рівні 90% Білорусь як ворожу країну до України"- розповів соціолог.



Олексій Антипович додав, що українці погіршили своє ставлення до Лукашенка і без війни.

Напередодні Байден пообіцяв підтримати Європу у протистоянні газовому шантажу Росії та закликав переходити на "чисту" енергетику

Також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав заяву свого міністра оборони про право України атакувати цілі на території Росії

Раніше Анджей Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії в Польщу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb