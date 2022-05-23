Адвокат Ілля Новіков: На жаль, влада не "переросла" переслідування опозиції

Новіков наголошує: "Питання в тому, чому люди, які спілкуються з Медведчуком, які пояснюють йому, що він має робити, щоб його обміняли, щоб Україна погодилася його віддати його кумові в обмін на когось з наших захисників, чому вони захотіли, щоб саме цей текст він наговорив? З папірця, з суфлера, це вже всі прокоментували. Навіть першого дня, коли з’явилося його фото в наручниках, з нього хтось зробив діпфейк, коли він співає "Ой у лузі червона калина". Навіть той діпфейк був більш переконливий, ніж те, що він наговорив", – зазначає Новіков.

"Тому нас не турбує цей текст, я не знаю на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете", – говорить адвокат.

"Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука", – говорить Новіков.

"Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина – це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час", – зазначає Новіков.

"У нас було багато питань до влади, і ми їх не задавали, бо розуміли, що не треба, не на часі, потім буде час. І ми сподівалися, що влада буде так само ставитися до питань, які потенційно розколюють суспільство, потенційно руйнують цю єдність. На жаль, здається, що наші опоненти іншої думки", – зауважив адвокат.

"Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, на жаль, вона питання переслідування опозиції, здається, що є думкою деяких людей у наших керівних органах, не переросла. Це дуже не на часі", – резюмує Новіков.