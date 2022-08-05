Про це після засідання Шевченківського районного суду заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Порошенко подав позов проти Дмитра Гордона за поширення наклепу в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" щодо захоплення Маріуполя 2014 року. Адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко в судовому засіданні запевнив суддю, що зі своїм клієнтом з’ясував його правову позицію. Зокрема наголосив, що заяви Гордона не стосувалися п’ятого президента України Петра Порошенка.

"Як повідомив мені довіритель, вислови, які в цьому випадку є предметом судового розгляду в цій справі, стосувалися загалом політичного керівництва країни", – сказав адвокат Гордона.

На уточнювальне запитання судді, чи стосувалися ця фраза позивача, адвокат заявив: "Це стосувалося загалом політичного керівництва країни. Це особисто не стосувалося Петра Олексійовича".

Ілля Новіков наголосив, що саме зміна позиції Гордона дозволила судді відмовити в задоволенні позову, оскільки представник Дмитра Гордона доводив, що всі слова журналіста були виключно "оцінювальними судженнями", а не фактами, і не стосувалися Порошенка.

"Ми на 90% вважаємо, що це наслідок того, що Гордон змінив свою позицію проти того, що він говорить публічно. Публічно він говорив, що у нього є докази, що він впевнений, що він буде захищатись, що він приведе купу свідків, а фактично у суді з самого початку він зайняв позицію, що це було оцінювальне судження, коли він говорив, що президент Порошенко, який став президентом 7 червня 2014 року віддав наказ залишити українським військам Маріуполь, який було залишено в травні 2014-го, а звільнено 13 червня", – сказав Ілля Новіков.

"На 90% нас усе й так задовольняє, бо ми отримали те, що хотіли. Ми отримали передусім від Гордона відмову від його публічної позиції", – наголосив Новіков.

Водночас він повідомив, що адвокати Порошенка подадуть апеляційну скаргу на це рішення.

"Ми вважаємо, що судове рішення на 100%, а не на 90% має відповідати закону", – констатував захисник.

Новіков наголосив, що для судової практики України це в принципі дуже важлива історія.

"Є певне переконання в людей, навіть у досвідчених журналістів, що варто додати до будь-якого наклепу твердження "це моя думка", "я так вважаю" – і це повністю захищає. Ми б хотіли, щоб було зафіксовано, і саме тому ми маємо намір оскаржувати це рішення, що це не так", – сказав Новіков.

"Якщо Гордону, як у цьому випадку, або іншим особам, не соромно відмовлятися від своїх власних слів задля того, щоб суд формально проголосив, що вони не винні – це акцентує на їхньому ставленні до своєї власної репутації, своїх власних слів. Нас у принципі такий підхід відповідача радше влаштовує", – додав Новіков

Захисник також зазначив, що сьогоднішнє рішення суду "перекидає місточок" для продовження роботи щодо притягнення до відповідальності осіб за розповсюдження неправдивої інформації. Він пояснив, що адвокати Порошенка готуються до судового процесу зі студією "Квартал 95", яка в день трагедії в Оленівці поширила черговий наклеп проти Порошенка.

"Ми не зупинимося на цьому. Ми маємо намір використовувати цей процес і взагалі використовувати інструменти, які цивільний процес надає особі, яка вважає, що про неї розповсюджено неправдиву інформацію, щоб примушувати людей, які таку інформацію розповсюдили, до публічної зміни позиції", – запевнив Новіков.

Як повідомлялося, адвокати п’ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка подали до Шевченківського районного суду Києва позовну заяву проти блогера і політика Дмитра Гордона, який в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив: "…Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ української армії залишити Маріуполь … Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя".

Проросійські бойовики захопили Маріуполь у травні 2014 року, ще до президентських виборів. 7 червня Петро Порошенко склав присягу президента України, а через тиждень Маріуполь був остаточно звільнений від російських окупантів.

Раніше Ілля Новіков зауважив, що Гордон фактично визнав, що казав неправду про Порошенка. Гордон очікувано не міг надати суду підтвердження своїм заявам, тому намагався видати їх за "оцінні судження".

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