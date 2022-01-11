Агент підтвердив трансфер футболіста збірної Бразилії в "Шахтар"

Про це повідомляє Voetbal International.

За словами агента, Нерес переходить у "Шахтар", бо хоче повернутись на топ-рівень.

"Вже майже все погоджено, повністю трансфер повинні оформити найближчим часом. У "Шахтарі" Давид хоче повернутися на топ-рівень, хоче знову показати себе в Європі", - сказав Рав'єн Канхаї.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо також підтвердив, що "Аякс" і "Шахтар" узгодили всі умови трансферу та контракту Давіда Нереса в Україні. Клуби обговорюють фінальні деталі та невдовзі оголосять про трансфер офіційно.

Сума трансферу поки не відома, але раніше у ЗМІ говорили про суму у 15-20 млн євро.

24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.

У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.

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