Агент підтвердив трансфер футболіста збірної Бразилії в "Шахтар"
Агент бразильського вінгера Давіда Нереса Рав'єн Канхаї підтвердив, що його клієнт незабаром стане гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє Voetbal International.
За словами агента, Нерес переходить у "Шахтар", бо хоче повернутись на топ-рівень.
"Вже майже все погоджено, повністю трансфер повинні оформити найближчим часом. У "Шахтарі" Давид хоче повернутися на топ-рівень, хоче знову показати себе в Європі", - сказав Рав'єн Канхаї.
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо також підтвердив, що "Аякс" і "Шахтар" узгодили всі умови трансферу та контракту Давіда Нереса в Україні. Клуби обговорюють фінальні деталі та невдовзі оголосять про трансфер офіційно.
Сума трансферу поки не відома, але раніше у ЗМІ говорили про суму у 15-20 млн євро.
24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.
У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.
- Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
- 29 грудня "Шахтар" запропонував "Аяксу" 15 млн євро за бразильського вінгера Давіда Нереса.
- 11 січня "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер Нереса.
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