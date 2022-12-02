Airbus відмовиться від російського титану за кілька місяців

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Майкла Шолхорна.

"Ми перебуваємо в процесі відокремлення від Росії, коли мовиться про титан. Це буде питання місяців, а не років", - сказав Майкл Шолхорн, виконавчий директор Airbus Defense & Space.

Він зазначив, що це "відносно складний процес", зокрема через сертифікацію. Але Шолхорн запевнив, що відмова від сировини з Росії все одно відбудеться.

Airbus заявляє, що намагається знайти альтернативні постачальники, тоді як конкурент Boeing стверджує, що призупинив закупівлі титану з Росії.

Джерела Reuters інформують, що компанія розширила закупівлі зі Сполучених Штатів і Японії, вивчаючи нові джерела. Сертифікація нових постачальників за суворими аерокосмічними стандартами може зайняти роки.

"Поки що Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно на шляху до того, щоб стати незалежними від нього", - зазначив виконавчий директор Airbus.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що американська корпорація Arconic продала свій бізнес в Російській Федерації вартістю $230 млн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb