Активісти руху "Жовта Стрічка" провели таємні збори на вершині в Криму

Про це активісти повідомили у своєму телеграм-каналі.

"Днями на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун - відбулася важлива подія. Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на таємному координаційному зборі. Ми ділилися досвідом, надихали один одного та шукали нові способи ефективної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Учасники руху зазначили, що у ці непрості часи активізм грає важливу роль у зміні суспільства. Рух "Жовта Стрічка" вже став силою, яка вимагає змін і створює світле українське майбутнє.

"Ми всі повинні пам'ятати, що рух "Жовта Стрічка" – це не лише група активістів, а справжній символ незламності та боротьби. Разом ми зможемо змінити світ на краще!", - додали активісти.

"Жовта Стрічка" — це рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після повномасштабного російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам.