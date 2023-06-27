Активісти руху "Жовта Стрічка" провели таємні збори на вершині в Криму
Активісти прукраїнського руху "Жовта стрічка" провели таємну зустріч на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун
Про це активісти повідомили у своєму телеграм-каналі.
"Днями на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун - відбулася важлива подія. Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на таємному координаційному зборі. Ми ділилися досвідом, надихали один одного та шукали нові способи ефективної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Учасники руху зазначили, що у ці непрості часи активізм грає важливу роль у зміні суспільства. Рух "Жовта Стрічка" вже став силою, яка вимагає змін і створює світле українське майбутнє.
"Ми всі повинні пам'ятати, що рух "Жовта Стрічка" – це не лише група активістів, а справжній символ незламності та боротьби. Разом ми зможемо змінити світ на краще!", - додали активісти.
"Жовта Стрічка" — це рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після повномасштабного російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам.
- 26 вересня 2022 року в тимчасово окупованому Криму розпочалася активізація рухів спротиву. У населених пунктах на всій території тимчасово окупованого півострова почали з'являтися протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.
- Станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта Стрічка" зареєстрував 3500 активістів на тимчасово окупованому РФ півострові Крим.
- 8 червня рух "Жовта Стрічка" запустив акцію "Пали російське" до Дня РФ, аби "привітати" рашистів на українських землях.
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