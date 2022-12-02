Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Те, що ворог обстрілюватиме Херсон, ми прогнозували й очікували. Зараз ми розуміємо, що відтискання (російської, - ред.) артилерії з лівого берега Дніпра, від Олешок, Нової Каховки, яке здійснюють за рахунок нашої артилерії, із часом мінімізує обстріли Херсона. Треба активніше проводити артилерійську роботу на цих ділянках, але розуміємо, що кількість артилерії в нас не безмежна та є пріоритетні ділянки, зокрема Бахмут, який треба відбити в противника, Авдіївка, Мар’їнка. Та кількість артилерії, яка сьогодні передана, є значна, але недостатня для потреб ЗСУ", - зауважив він.

Сергій Згурець вважає, що ЗСУ перекидатиме частину артилерії чи виконуватиме завдання на різних ділянках за рахунок посилення нею то одного, то іншого напрямку фронту. У зв'язку із цим заяви Заходу про надання Україні більше артилерії, навіть старої, є на часі.

1 грудня росіяни обстріляли Херсон, Качкарівку, Республіканець, Матросівку, Токарівку й Антонівку.

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