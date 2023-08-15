Про це інформує Reuters з посиланням на офіційне джерело та місцеві новини.

Офіційне джерело заявило, що фільм нібито пропагує гомосексуалізм та інші західні відхилення, а також не відповідає релігійним і культурним переконанням Алжиру.

Повідомляється, що міністерство культури Алжиру контролює вміст фільмів, що транслюють в кінотеатрах і може зупинити їх показ.

Також Ліван і Кувейт заборонили фільм про Барбі.

Що відомо про фільм "Барбі"

"Барбі" - це романтична комедія, заснована на культовій іграшці від Mattel. За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті" та знайти свою індивідуальність.

Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"). У "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") з Раяном Ґослінгом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена. Але у фільмі буде кілька Кенів і Барбі, які представлятимуть різні професії, хобі та стилі життя. Серед інших акторів, які знялися у фільмі, є Дуа Ліпа, Ісса Рей, Емеральд Феннел, Майкл Сера, Вілл Феррелл та Гелен Міррен.

5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".

У міжнародний прокат стрічка вийшла 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні доступна була вже на наступний день.

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни.

6 серпня стало відом, що комедія Грети Гервіг перевищила 1 мільярд доларів у світовому прокаті, в тому числі 459 мільйонів доларів у Північній Америці та 572 мільйони доларів у світі.