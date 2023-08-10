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"Пропагує гомосексуалізм і суперечить моралі": у Лівані заборонили фільм "Барбі"

10 серпня, 2023 четвер
08:28
Культура На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі

У кінотеатрах Лівану заборонили показ фільму "Барбі". У мінкульті країни кажуть, що він "пропагує гомосексуалізм і суперечить релігійним цінностям"

Про це повідомляє Reuters.

З відповідник рішенням виступив міністр культури Лівану. У ньому говориться, що фільм "пропагує гомосексуалізм і сексуальну трансформацію", а також "суперечить цінностям віри та моралі", применшуючи важливість сім’ї.

Натомість міністр внутрішніх справ Бассам Мавлаві звернувся до цензурного комітету Генеральної безпеки, який відповідає за рішення щодо цензури, і просить надати свої рекомендації.

Айман Мханна, виконавчий директор некомерційної громадської організації Samir Kassir Foundation, вважає, що такий крок стався на тлі "хвилі фанатизму".

"Це частина ширшої кампанії, яка об’єднує Хезболлу, християнських ультраправих та інших вищих релігійних лідерів у цілеспрямованій кампанії проти ЛГБТ", - додав він.

Ліван був першою арабською країною, яка провела тиждень гей-прайду у 2017 році, і загалом його сприймали як безпечну гавань для ЛГБТК-спільноти на консервативному Близькому Сході. Але останнім часом це питання набуло більшої уваги, викликавши напруження.

Минулого року Мавлаві прийняв рішення про заборону заходів, які "пропагують сексуальні збочення" в Лівані. А нещодавно він сказав, що гомосексуалізм становить "безпосередню небезпеку" для Лівану і йому слід "протистояти". У разі гомосексуального акту "його вбивають з першого разу, навіть якщо він неодружений". У вівторок кабмін Лівану закликав громадян "триматися" сімейних цінностей, не згадуючи про ЛГБТК+ спільноту.

Що відомо про фільм "Барбі"

"Барбі" - це романтична комедія, заснована на культовій іграшці від Mattel. За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті" та знайти свою індивідуальність.

Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"). У "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") з Раяном Ґослінгом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена. Але у фільмі буде кілька Кенів і Барбі, які представлятимуть різні професії, хобі та стилі життя. Серед інших акторів, які знялися у фільмі, є Дуа Ліпа, Ісса Рей, Емеральд Феннел, Майкл Сера, Вілл Феррелл та Гелен Міррен.

5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".

У міжнародний прокат стрічка вийшла 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні доступна була вже на наступний день. 

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни. 

6 серпня стало відом, що комедія Грети Гервіг перевищила 1 мільярд доларів у світовому прокаті, в тому числі 459 мільйонів доларів у Північній Америці та 572 мільйони доларів у світі.

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