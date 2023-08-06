Прокат "Барбі" приніс мільярд доларів

Про це повідомило видання Variety.

Це робить Гервіг першою в історії жінкою-режисером, яка самостійно очолила фільм-мільярдер. "Капітан Марвел", співрежисерами якого є Анна Боден та Райан Флек, зібрав понад 1 мільярд доларів у 2019 році.

"Барбі" подолала заповітний рубіж всього за 17 днів після релізу, ставши найшвидшим релізом Warner Bros. (і восьмим за 100-річну історію студії), який приєднався до клубу фільмів, що зібрали 1 мільярд доларів. "Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2" раніше утримував цей рекорд - 19 днів.

"Це хороший клуб, щоб бути в ньому", - каже Джефф Ґолдштейн, президент студії з питань внутрішньої дистрибуції.

Завдяки ажіотажу, що відповідає духу часу, "Барбі" залишається номером один у прокаті вже три вихідні поспіль - і це попри конкуренцію з боку "Черепашок-ніндзя: Мутантська різанина", "Мег 2: Окоп" та "Оппенгеймер". Це вже другий за касовими зборами фільм 2023 року, який поступається лише "Суперсімейці Маріо" від Universal та Illumination, що заробив 574 мільйони доларів на батьківщині та 1,35 мільярди доларів у світі.

Що відомо про фільм "Барбі"

"Барбі" - це романтична комедія, заснована на культовій іграшці від Mattel. За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті" та знайти свою індивідуальність.

Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"). У "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") з Раяном Ґослінгом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена. Але у фільмі буде кілька Кенів і Барбі, які представлятимуть різні професії, хобі та стилі життя. Серед інших акторів, які знялися у фільмі, є Дуа Ліпа, Ісса Рей, Емеральд Феннел, Майкл Сера, Вілл Феррелл та Гелен Міррен.

5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".

У міжнародний прокат стрічка вийшла 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні доступна була вже на наступний день.

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни.