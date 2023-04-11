Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи Пентагону, які опинилися в мережі.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена сумнівається у перспективах українського контрнаступу - така оцінка датована початком лютого. У документі із позначкою "секретно" ідеться про значні недоліки у формуванні та підтримці сил, а також про ймовірність того, що така операція призведе лише до "скромних територіальних здобутків".

Відповідно отриманих даних, стратегією Києва є відвойовувати території на сході та просуватися на південь, щоб розірвати сухопутний міст РФ до Криму.

Крім того, розвідка вказує, що російські потужні оборонні укріплення та, водночас, недоліки в підготовці та постачанні боєприпасів в України, ймовірно, ускладнять просування вперед і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу.

Посадовці США вважають, що Україна навряд чи зможе звільнити стільки ж території, скільки вдалося минулої осені під час прориву на сході і півдні країни. Про це військові у березні попередили українських колег, після чого останні почали розуміти обмеження своїх можливостей та коригувати свої плани відповідно до цього.