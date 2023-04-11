Американська розвідка "скромно" оцінює український контрнаступ, - WP
В офіційному Вашингтоні сумніваються, що запланований весняний контрнаступ ЗСУ принесе значні результати. У розвідці США вважають, що українські сили зможуть досягнути "скромних результатів"
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи Пентагону, які опинилися в мережі.
Зазначається, що адміністрація Джо Байдена сумнівається у перспективах українського контрнаступу - така оцінка датована початком лютого. У документі із позначкою "секретно" ідеться про значні недоліки у формуванні та підтримці сил, а також про ймовірність того, що така операція призведе лише до "скромних територіальних здобутків".
Відповідно отриманих даних, стратегією Києва є відвойовувати території на сході та просуватися на південь, щоб розірвати сухопутний міст РФ до Криму.
Крім того, розвідка вказує, що російські потужні оборонні укріплення та, водночас, недоліки в підготовці та постачанні боєприпасів в України, ймовірно, ускладнять просування вперед і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу.
Посадовці США вважають, що Україна навряд чи зможе звільнити стільки ж території, скільки вдалося минулої осені під час прориву на сході і півдні країни. Про це військові у березні попередили українських колег, після чого останні почали розуміти обмеження своїх можливостей та коригувати свої плани відповідно до цього.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
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