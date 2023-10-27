Американська співачка Тейлор Свіфт стала мільярдеркою

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що власний капітал співачки становить $1,1 мільярда завдяки успіху туру Eras.

"Вона одна з небагатьох артисток, які досягли такого статусу завдяки музиці та виступам, результату праці та таланту, а також вмілого маркетингу та часу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінками Bloomberg Economics, 53 концерти співачки в США цього року додали $4,3 млрд до валового внутрішнього продукту країни.

Також Bloomberg пише, що попереду у співачки заплановані ще 89 виступів.