Американська співачка Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
Американська співачка Тейлор Свіфт увійшла до списку мільярдерів. Вона одна з небагатьох артисток, які досягли такого статусу завдяки музиці та виступам
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що власний капітал співачки становить $1,1 мільярда завдяки успіху туру Eras.
"Вона одна з небагатьох артисток, які досягли такого статусу завдяки музиці та виступам, результату праці та таланту, а також вмілого маркетингу та часу", - йдеться у повідомленні.
Згідно з оцінками Bloomberg Economics, 53 концерти співачки в США цього року додали $4,3 млрд до валового внутрішнього продукту країни.
Також Bloomberg пише, що попереду у співачки заплановані ще 89 виступів.
- Нещодавно Тейлор Свіфт побила черговий рекорд - вона стала першою співачкою, яку прослуховує 100 млн слухачів на платформі Spotify щомісяця.
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