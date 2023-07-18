Американські касетні боєприпаси будуть готові до використання за кілька днів, - Сирський

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив це в інтерв'ю BBC.

Про касетні боєприпаси також висловився командир 57-ї бригади Олександр Бакулін. Він зазначив, що вони потрібні для того, щоби завдати максимальної шкоди ворожій піхоті.

"Чим більше піхоти загине тут, тим більше запитань буде в їхніх родичів до російського уряду", - сказав він.

Утім Бакулін зазначає, що всіх проблем на полі бою касетні боєприпаси не вирішать. Він також визнає, що це спірна зброя.

"Якби росіяни її не застосовували, можливо, совість і нам би не дозволила", - резюмував він.

Крім того, США поставили Україні й гаубиці М777, дію яких уже побачили на позиціях навколо Бахмута. За словами Сирського, повернення міста має не лише символічне, а й стратегічне значення як "ворота до інших ключових міст регіону".

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні хоч невеликі, але перемоги", - підсумував генерал-полковник.

Касетні боєприпаси США для України. Що відомо

У грудні 2022 року Україна попросила США забезпечити її касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але в адміністрації Байдена тоді відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. Наступного дня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня в США під тиском конгресу було прийнято рішення про постачання касетних боєприпасів Україні.

А вже 16 липня президент РФ Володимир Путін пригрозив дзеркальними діями у тому випадку, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси.