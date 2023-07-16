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Касетні боєприпаси для України: Путін погрожує "дзеркальними діями"

16 липня, 2023 неділя
13:53
Війна з Росією путін

Російський президент Володимир Путін прокоментував надання Україні американських касетних боєприпасів

Про це він заявив під час зйомок програми "Москва. Кремль. Путін" на пропогандистському телеканалі "Росія-1", попередні уривки з якої у себе в ТГ-каналі 16 липня 2023 року розмістив її автор Павло Зарубін.

Якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, зазначив Путін, то це, на його думку, буде "злочином".

"Що стосується касетних боєприпасів, то оцінку цим боєприпасам дала сама адміністрація США вустами своїх співробітників деякий час тому, коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, так до цього і треба так ставитися", - сказав Путін.

Таким чином він повторив нещодавні слова представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка своєю чергою нібито цитувала одну із заяв Білого дому минулого року.

28 лютого 2022 року тодішня речниця Білого дому Джейн Псакі, дійсно, згадувала застосування касетних боєприпасів, але не так однозначно, як це подають Путін і Захарова. Вона зазначала, що це "потенційно" буде воєнним злочином, й, за словами Псакі, США у своїх оцінках спиратимуться на міжнародні організації.

Окрім того, ані Путін, ані Захарова не згадують те, що росіяни самі використовують касетні боєприпаси з моменту повномасштабного вторгнення до України.

При цьому Путін стверджує, що постачання Україні касетних боєприпасів демонструє, що ЗСУ начебто мають дефіцит боєприпасів.

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"Українська армія за добу бойових дій витрачає від 5000–6000 снарядів 155-го калібру, а Сполучені Штати виробляють 15 000 на місяць. У них не вистачає, і в Європі вже не вистачає", - сказав президент РФ.

Натомість у РФ, як наголосив Путін, є "достатній" запаса касетних боєприпасів.

"У Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - наголосив Володимир Путін.

"Зворотний інжинірінг": росіяни збираються копіювати трофейне західне озброєння

Також Путін пояснив Зарубіну, що російські фахівці робитимуть із захопленими під час бойових дій в Україні новітніми зразками західної техніки та зброї.

"Є такий вираз, як зворотний інжиніринг. Ну, подивимося. Адже сучасна техніка, вона і є сучасна. У нас вона є", - відповів президент країни-агресора.

Касетні боєприпаси США для України. Що відомо

У грудні 2022 року Україна попросила США забезпечити її касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але в адміністрації Байдена тоді відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року. 

Відповідне рішення було прийнято лише 7 липня 2023 року під тиском конгресу.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо заявив, що з одного касетного боєприпасу ЗСУ зможуть нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. Це один із чинників, який буде деморалізувати окупантів.

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