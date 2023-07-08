Про це в ефірі Еспресо заявив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

"Касетні боєприпаси будуть помічними на будь-якому напрямку. Це також один із факторів, який буде деморалізувати ворога. Одна справа, коли вони сидять і розуміють - зараз прилетить міна, а там працює М777, але розвідка бачить, коли САУ розвертає стволи. Що таке касетний боєприпас? Ми його можемо пускати з відстані у 25 км, з позицій, які ворог не побачить. Це дуже деморалізуючий фактор. З одного боєприпасу ми зможемо нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. У нас з'явилась можливість кошмарити їхні тили, розбирати тили. У нас такий бій на дистанції - ми їх розбираємо безпечно для себе і робимо це щодня", - вважає він.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.