Американський космічний апарат Orion повернувся з Місяця
Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася у Тихому океані
Про це повідомила пресслужба NASA у твіттері.
Відомо, що посадка капсули безпілотного американського космічного корабля Orion відбулася у штатному режимі біля острова Гвадалупе на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія.
Корабель Orion із трьома манекенами на борту запустили, щоб перевірити, якого впливу зазнають люди під час подібного польоту.
Відомо, що космічний апарат Orion, який запустило американське космічне агентство (NASA), дістався Місяця й облетів його на мінімальній відстані. Корабель пролетів над Місяцем на відстані близько 130 кілометрів.
Апарат виконав завдання в рамках місії Artemis I – це вперше після того, як людина висадилась на Місяць 50 років тому в рамках програми Apollo.
- Зближення з Місяцем є частиною місії NASA Artemis I, яка стартувала з Флориди вранці 16 листопада. Цей політ є першою великою місією в програмі Artemis космічного агентства, метою якої є відправка першої жінки та першої кольорової людини на Місяць.
- Спершу старт програми планувався на 29 серпня, проте через технічні проблеми запуск перенесли. Далі Space Launch System із капсулою Orion хотіли відправити в космос 3 вересня, однак скасували через витік палива. Резервні дати на листопад знову змінювали, тепер уже через ураган "Ніколь".
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