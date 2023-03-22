Американці вважають кібертероризм головною критичною загрозою для США – опитування 

Такими є підсумки опитування громадської думки Gallup, які наводить "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання про критичні загрози для Сполучених Штатів, 84% респондентів назвали такими кібератаки й використання технологій для поширення розбрату й страху у суспільстві.

74% і 73% опитаних висловили занепокоєння розробкою ядерної зброї Іраном та Північною Кореєю, 68% назвали найбільшою загрозою міжнародний тероризм.

Далі розмістилися "військова міць Китаю", "економічна міць Китаю", "конфлікт між Росією та Україною", "глобальне потепління чи зміна клімату" й "військова міць Росії".

Як зазначає видання, немає великої розбіжності у поглядах на це питання між демократами й республіканцями. Винятком стала тема кліматичних змін, яке турбує 85% прихильників демократів і 21% республіканців.

Опитування Gallup World Affairs проводили 1-23 лютого. Порівняно з минулим роком, залишаються поширеними погляди на військову й економічну міць Китаю як на критичну загрозу для життєво важливих інтересів безпеки США, натомість громадська думка про російську армію як про критичну загрозу впала з 59% у 2022 році до 51% цьогоріч. Окрім того, вперше від 2004 року менш як 7 із 10 американців назвали міжнародний тероризм критичною загрозою.