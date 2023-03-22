Американці вважають кібертероризм головною критичною загрозою для США – опитування
Жителі США назвали кібертероризм головною загрозою для інтересів країни – більшою, ніж розробка ядерна небезпека чи міжнародний тероризм
Такими є підсумки опитування громадської думки Gallup, які наводить "Голос Америки".
Відповідаючи на запитання про критичні загрози для Сполучених Штатів, 84% респондентів назвали такими кібератаки й використання технологій для поширення розбрату й страху у суспільстві.
74% і 73% опитаних висловили занепокоєння розробкою ядерної зброї Іраном та Північною Кореєю, 68% назвали найбільшою загрозою міжнародний тероризм.
Далі розмістилися "військова міць Китаю", "економічна міць Китаю", "конфлікт між Росією та Україною", "глобальне потепління чи зміна клімату" й "військова міць Росії".
Як зазначає видання, немає великої розбіжності у поглядах на це питання між демократами й республіканцями. Винятком стала тема кліматичних змін, яке турбує 85% прихильників демократів і 21% республіканців.
Опитування Gallup World Affairs проводили 1-23 лютого. Порівняно з минулим роком, залишаються поширеними погляди на військову й економічну міць Китаю як на критичну загрозу для життєво важливих інтересів безпеки США, натомість громадська думка про російську армію як про критичну загрозу впала з 59% у 2022 році до 51% цьогоріч. Окрім того, вперше від 2004 року менш як 7 із 10 американців назвали міжнародний тероризм критичною загрозою.
- Про те, яким з державних та суспільних інститутів найбільше довіряють українці, згідно з одним з найсвіжіших опитувань - читайте за цим посиланням
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.09
Купівля 38.09Продаж 38.87
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе