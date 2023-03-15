Українці найбільше довіряють ЗСУ, волонтерам і добровольцям - опитування

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування з 22 лютого по 1 березня Центру Разумкова.

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України - їм довіряють 96% опитаних", - пише пресслужба.

Високий рівень довіри українців до волонтерських організацій - 88%, добровольчих загонів - 87%, Національної гвардії України - 86%, Державної служби з надзвичайних ситуацій - 85%.

Також 83% опитаних довіряють президенту України, Державній прикордонній службі - 82%, Міноборони - 78%, Службі безпеки - 74%, Нацполіції - 71,5% та 70% - церкві.

Громадським організаціям вірять 66% українців, ЗМІ - 65%, очільникам свого населеного пункту - 62%, Нацбанку - 58%, Уповноваженому з прав людини - 52% та 50% довіряють українському уряду.

Більшість респондентів висловлюють недовіру чиновникам - 64%, політичним партіям - 63%, судам і системі загалом - 59%, Верховній Раді України - 51%.

Також частіше висловлюється недовіра комерційним банкам, прокуратурі, Національному агентству з питань запобігання корупції, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, антикорупційному бюро та профспілкам.

Українці оцінюють корумпованість нашої влади в цілому 6,8 балами, де 1 - відсутність корупції, а 10 - дуже високий рівень корупції.

Крім того, респонденти не мають одностайної думки, як змінився рівень корумпованості суспільства після початку повномасштабної війни: 33% вважають, що нині рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% - не змінився, 21% - став нижчим, а 17% не змогли оцінити зміни.