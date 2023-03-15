Українці найбільше довіряють ЗСУ, волонтерам і добровольцям - опитування
Найвища довіра українців серед державних та суспільних інститутів до Збройних Сил - 96%, волонтерів - 88%, добробатів 87%, НГУ - 86% та ДСНС - 85%
Про це йдеться в результатах соціологічного опитування з 22 лютого по 1 березня Центру Разумкова.
"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України - їм довіряють 96% опитаних", - пише пресслужба.
Високий рівень довіри українців до волонтерських організацій - 88%, добровольчих загонів - 87%, Національної гвардії України - 86%, Державної служби з надзвичайних ситуацій - 85%.
Також 83% опитаних довіряють президенту України, Державній прикордонній службі - 82%, Міноборони - 78%, Службі безпеки - 74%, Нацполіції - 71,5% та 70% - церкві.
Громадським організаціям вірять 66% українців, ЗМІ - 65%, очільникам свого населеного пункту - 62%, Нацбанку - 58%, Уповноваженому з прав людини - 52% та 50% довіряють українському уряду.
Більшість респондентів висловлюють недовіру чиновникам - 64%, політичним партіям - 63%, судам і системі загалом - 59%, Верховній Раді України - 51%.
Також частіше висловлюється недовіра комерційним банкам, прокуратурі, Національному агентству з питань запобігання корупції, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, антикорупційному бюро та профспілкам.
Українці оцінюють корумпованість нашої влади в цілому 6,8 балами, де 1 - відсутність корупції, а 10 - дуже високий рівень корупції.
Крім того, респонденти не мають одностайної думки, як змінився рівень корумпованості суспільства після початку повномасштабної війни: 33% вважають, що нині рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% - не змінився, 21% - став нижчим, а 17% не змогли оцінити зміни.
- Від 24 лютого 2022 року, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну довіра громадян до президента зросла з 36 до 90%, а до ЗСУ – з 65 до 97%.
- Надання Україні гуманітарної допомоги підтримує 91% опитаних громадян Європейського Союзу та лише 65% - схвалюють фінансування військової підтримки.
- Від початку повномасштабної війни РФ майже 20% опитаних мешканців Києва втратили роботу, водночас у столиці 45% переселенців безробітні.
- Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що за рік довіра українців зросла майже до всіх інституцій, зокрема до Збройних Сил - з 72% до 96%.
- Крім того, найбільше з-поміж політиків та громадських діячів українці довіряють президенту Володимиру Зеленському, волонтеру й шоумену Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку.
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