Amnesty International намагається реабілітуватися за втрачену репутацію, - Лубінець

Про це Лубінець написав у telegram.

За словами посадовця, зустрівшись із делегацією Amnesty International, він озвучив свою позицію стосовно заяви організації, у якій її представники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України.

"Цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда. РФ на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014-го року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було", - зазначив Лубнець.

Посадовець розповів, що не здивований з того, що організація зазнала репутаційних втрат - її лави залишили авторитетні люди. А доповіді й звіти тепер - непомічені, нецікаві суспільству, неавторитетні.

Він нагадав, що 17 травня цього року вийшла нова публікація Amnesty International "Організаційна доповідь по Україні: Основні висновки та уроки, пов’язані з пресрелізом щодо України від 4 серпня 2022 року".

"Чи викликала вона хоч якийсь інтерес у суспільства? Чи буде хоч хтось посилатися на цю роботу? Сумніваюся. Втім, цілком ймовірне забуття для самої організації. Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює", - підкреслив омбудсмен.

На думку Лубінця, своїми новими кроками Amnesty International намагається реабілітуватися.