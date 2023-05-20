Amnesty International намагається реабілітуватися за втрачену репутацію, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що після довгих вагань все ж вирішив погодитися зустрітись із представниками Amnesty International
Про це Лубінець написав у telegram.
За словами посадовця, зустрівшись із делегацією Amnesty International, він озвучив свою позицію стосовно заяви організації, у якій її представники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України.
"Цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда. РФ на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014-го року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було", - зазначив Лубнець.
Посадовець розповів, що не здивований з того, що організація зазнала репутаційних втрат - її лави залишили авторитетні люди. А доповіді й звіти тепер - непомічені, нецікаві суспільству, неавторитетні.
Він нагадав, що 17 травня цього року вийшла нова публікація Amnesty International "Організаційна доповідь по Україні: Основні висновки та уроки, пов’язані з пресрелізом щодо України від 4 серпня 2022 року".
"Чи викликала вона хоч якийсь інтерес у суспільства? Чи буде хоч хтось посилатися на цю роботу? Сумніваюся. Втім, цілком ймовірне забуття для самої організації. Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює", - підкреслив омбудсмен.
На думку Лубінця, своїми новими кроками Amnesty International намагається реабілітуватися.
- 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію. Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.
- Після опублікування звіту, в якому Amnesty International закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик, фінське відділення правозахисної організації втратило близько 400 донорів.
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