Антонівський міст залишається гарячою точкою, - Хлань

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Антонівський міст залишається гарячою точкою. Усі намагання окупантів вибити наших військових з позицій, де вони закріпилися на лівому березі й утримують частину островів в районі Антонівського мосту й дач є невдалими", - зауважив Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради також додав, що потужними артилерійськими ударами й авіабомбами окупанти намагалися з боку Олешок вибити наших хлопців з лівого берега Дніпра, але захисники вдало закріплені.

"Ця стратегічна точка утримується українськими військовими, усі намагання окупантів марні", - підкреслив Хлань.