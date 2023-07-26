Антонівський міст залишається гарячою точкою, - Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що усі намагання окупантів вибити наших військових із закріплених позицій на лівобережжі Дніпра є марними
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Антонівський міст залишається гарячою точкою. Усі намагання окупантів вибити наших військових з позицій, де вони закріпилися на лівому березі й утримують частину островів в районі Антонівського мосту й дач є невдалими", - зауважив Хлань.
Депутат Херсонської обласної ради також додав, що потужними артилерійськими ударами й авіабомбами окупанти намагалися з боку Олешок вибити наших хлопців з лівого берега Дніпра, але захисники вдало закріплені.
"Ця стратегічна точка утримується українськими військовими, усі намагання окупантів марні", - підкреслив Хлань.
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