Про це пише Суспільне.

"Апеляційний суд у Києві змінив вирок російському військовому Шишімаріну та замінив довічне на 15 років позбавлення волі", - повідомили у ЗМІ.

Станом на 11 травня прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишимаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.

19 травня засідання завершилося проханням прокурорів довічного ув'язнення для російського окупанта. Під час суду росіянин визнав свою провину, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.

23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення.

24 травня тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключила, що Вадима Шишимаріна можуть обміняти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb