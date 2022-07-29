Апеляційний суд Києва скоротив вирок окупанту Шишимаріну, який убив цивільного на Сумщині
Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами
Про це пише Суспільне.
"Апеляційний суд у Києві змінив вирок російському військовому Шишімаріну та замінив довічне на 15 років позбавлення волі", - повідомили у ЗМІ.
- Станом на 11 травня прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишимаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.
- 19 травня засідання завершилося проханням прокурорів довічного ув'язнення для російського окупанта. Під час суду росіянин визнав свою провину, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.
- 23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення.
- 24 травня тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключила, що Вадима Шишимаріна можуть обміняти.
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