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Апеляційний суд Києва скоротив вирок окупанту Шишимаріну, який убив цивільного на Сумщині

29 липня, 2022 п'ятниця
12:47
Кримінал Вадим Шишимарін

Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами

Про це пише Суспільне.

"Апеляційний суд у Києві змінив вирок російському військовому Шишімаріну та замінив довічне на 15 років позбавлення волі", - повідомили у ЗМІ.

  • Станом на 11 травня прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишимаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.
  • 19 травня засідання завершилося проханням прокурорів довічного ув'язнення для російського окупанта. Під час суду росіянин визнав свою провину, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.
  • 23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення
  • 24 травня тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключила, що Вадима Шишимаріна можуть обміняти.

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Вадим Шишимарін
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