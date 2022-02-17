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Апеляційний суд переніс розгляд скарги на домашній арешт Медведчука на 23 лютого

17 лютого, 2022 четвер
18:54
Кримінал Віктор Медведчук

Київський апеляційний суд переніс на 23 лютого розгляд скарги народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

"Клопотання захисника в інтересах підозрюваного Медведчука задовольнити. Апеляційний розгляд відкласти на 23 лютого 2022 року на 15:30 у зв’язку з ненадходженням матеріалів кримінального провадження з Печерського районного суду міста Києва", - оголосив головуючий суддя.

Суд також постановив направити звернення до Печерського райсуду, щоб отримати матеріали справи.

  • Нагадаємо, 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.
  • Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
  • 6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.
  • 17 грудня суд розглянув апеляції адвокатів Медведчука і залишив у силі рішення суду про цілодобовий домашній арешт.
  • 10 січня Печерський райсуд Києва до 10 місяців продовжив домашній арешт очільнику партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

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