Апеляційний суд переніс розгляд скарги на домашній арешт Медведчука на 23 лютого
Київський апеляційний суд переніс на 23 лютого розгляд скарги народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
"Клопотання захисника в інтересах підозрюваного Медведчука задовольнити. Апеляційний розгляд відкласти на 23 лютого 2022 року на 15:30 у зв’язку з ненадходженням матеріалів кримінального провадження з Печерського районного суду міста Києва", - оголосив головуючий суддя.
Суд також постановив направити звернення до Печерського райсуду, щоб отримати матеріали справи.
- Нагадаємо, 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.
- Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
- 6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.
- 17 грудня суд розглянув апеляції адвокатів Медведчука і залишив у силі рішення суду про цілодобовий домашній арешт.
- 10 січня Печерський райсуд Києва до 10 місяців продовжив домашній арешт очільнику партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
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