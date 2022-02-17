Апеляційний суд переніс розгляд скарги на домашній арешт Медведчука на 23 лютого

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.



"Клопотання захисника в інтересах підозрюваного Медведчука задовольнити. Апеляційний розгляд відкласти на 23 лютого 2022 року на 15:30 у зв’язку з ненадходженням матеріалів кримінального провадження з Печерського районного суду міста Києва", - оголосив головуючий суддя.



Суд також постановив направити звернення до Печерського райсуду, щоб отримати матеріали справи.

Нагадаємо, 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.

17 грудня суд розглянув апеляції адвокатів Медведчука і залишив у силі рішення суду про цілодобовий домашній арешт.

10 січня Печерський райсуд Києва до 10 місяців продовжив домашній арешт очільнику партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.