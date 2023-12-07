Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для Дубінського: нардеп перебуватиме під вартою

Про це повідомляє "Суспільне".

Проте обвинувачений більше говорив не про рішення суду, а про побиття у СІЗО, про яке він повідомив напередодні.

"Сьогодні я пройшов рентген нарешті. За медичним висновком, який мені наданий у Київському слідчому ізоляторі, у мене зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Це фактично встановлює катування", — повідомив Дубінський перед засіданням. Він мав на увазі побиття в Київському СІЗО, про яке заявив 2 грудня.

Суд проходив у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.

Після ухвали суду Олександр Дубінський у коментар суспільному розповів, що його дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної. Він сказав, що, на його думку, це аби спонукати його свідчити, або змінити свої свідчення, або змінити публічну думку про владу, яку Дубінський виголошує.

Дубінський розповідає: спершу просив про офіційне медобстеження в СІЗО, йому відмовили, потім адвокати звернулися до Шевченківського суду з цим проханням, там видали відповідну ухвалу, в СІЗО її не виконали, потім подали клопотання у ВАКС. І врешті сьогодні Дубінському зробили рентген, що підтвердив переломи 2 ребер. Висновок медобстеження передали захисникам. Вони будуть клопотати, аби Дубінського перевели в інше місце утримання, одиночні камери — задля безпеки.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.