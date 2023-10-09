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Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю

9 жовтня, 2023 понедiлок
01:13
Світ На фото прапор ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати закликали до негайного припинення насильства та захисту місцевих жителів у війні між Ізраїлем і ХАМАС

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що у заяві ОАЕ наголосили що атаки ХАМАС "на ізраїльські міста та села поблизу сектора Газа, включаючи обстріли тисячами ракет по населених пунктах, є серйозною ескалацією".

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Водночас в ОАЕ "приголомшені повідомленнями про те, що ізраїльські цивільні були викрадені в якості заручників зі своїх будинків".

Там також заявили, що сумують за втратою життів ізраїльтян і палестинців".

Реакція світу на війну в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Натомість більшість арабських країн підтримали напад на Ізаїль. 

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку. Пізніше стало відомо, що Іран допомагав здійснити ХАМАС терористичний напад на Ізраїль протягом декількох тижнів. Вони планували цю атаку протягом з серпня 2023 року.

Крім цього, вчора офіцер поліції в Єгипті розстріляв автобус, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними, загинули троє людей, серед яких двоє - громадяни Ізраїля. Єгипетські джерела, знайомі з посередництвом під керівництвом Каїра між урядом Ізраїлю та палестинським керівництвом у Секторі Газа, розповіли про спроби домовитися щодо заручників, узятих бойовиками ХАМАСу на ізраїльській території.

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю. Пізніше ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Ізраїль
Палестина
ОАЕ
Військові новини
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