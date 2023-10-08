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У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по туристам з Ізраїлю: загинули троє людей, ще одну людину поранено, - ЗМІ

8 жовтня, 2023 неділя
13:13
Світ поліція, Каїр, Єгипет

Єгипетські ЗМІ повідомляють про двох загиблих громадян Ізраїлю та одного єгиптянина, а також одного пораненого внаслідок стрілянини поліцейського по туристам в Олександрії

Про це повідомляє Аljazeera з посиланням на телеканал Extra News.

Місцеві ЗМІ повідомили, що єгипетський поліцейський відкрив вогонь по туристам у середземноморському місті Олександрія, внаслідок чого загинули щонайменше двоє громадян Ізраїлю та один єгиптянин.

У повідомленні телеканал Extra News, який, як зазначається, має тісні зв'язки з єгипетськими службами безпеки, оприлюднив заяву анонімного представника служби безпеки Єгипту, який повідомив, що внаслідок нападу на місці Стовпа Помпея в Олександрії, було поранено одну людину, а двох ізраїльтян і громадянина Єгипту вбито. Анонімний посадовець нібито повідомив, що зловмисника затримано.

Рятувальна служба Ізраїлю ​​повідомила про двох загиблих свої громадян в Олександрії.

Напад поліцейського відбувся в той момент, коли Ізраїль здійснював бомбардування Сектору Газа, борючись із бойовиками ХАМАС.

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

8 жовтня ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема, ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль має на меті відволікти увагу світового суспільства від того, що робить Росія в Україні, повідомив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан.

Ізраїль
Палестина
Єгипет
Військові новини
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