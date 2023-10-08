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З метою відволікти увагу світу від російсько-української війни: експерт про напад ХАМАС на Ізраїль

8 жовтня, 2023 неділя
12:41
Світ єврейська громада україни

Напад ХАМАС на Ізраїль має на меті відволікти увагу світового суспільства від того, що робить Росія в Україні

Таку думку висловив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан в етері телеканалу "Еспресо".

"Ізраїль оговтається за пів дня і дасть належну відповідь. Але почнеться гуркіт про те, що ізраїльтяни начебто нищать, чинять геноцид того народу, назва якого не відповідає історичним речам. Це відбуватиметься для того, щоб відволікти увагу світового суспільства від дій Росії в Україні, виключно з цією метою", - каже експерт.

Він порівняв терористичні дії формувань ХАМАС з діями Росії в Україні на початку 2022 р.

"Людей розстрілювали в автіках. Те ж саме відбувалось на початку 2022 р. в Україні. Це однакова тактика та стратегія для залякування людей. Вбивство та знущання над дітьми, жінками, старшими людьми, військовими - це середньовіччя, щоб показово залякати людей. А всіх хто залякує людей потрібно знищувати", - зазначив Геннадій Хазан.

Він зауважив, що ХАМАС розпочав напад дуже "яскраво". Але завершення вони не прорахували. 

"Тобто туди вони почали йти, а що далі? А далі підтягнулася ізраїльська армія і почала їм давати прочухана, і зупинятися вони не будуть", - резюмував Хазан.

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

8 жовтня ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема, ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю.

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