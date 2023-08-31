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Арахамія не виключає проведення виборів в Україні наступного року

31 серпня, 2023 четвер
01:52
Суспільство Давид Арахамія

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цьогоріч виборів в Україні не буде, проте не виключає їх проведення наступного року

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Зараз ми перебуваємо у стані війни і не знаємо, чи наступні парламентські вибори будуть проведені під час війни, чи після неї. Я думаю, що теоретично вибори можуть відбутися під час війни. Ви бачите, як міжнародні партнери надсилають нам сигнали, що вибори мають бути проведені і під час війни, щоб не сталося так званого застою демократії. Зараз вибори законодавчо заборонені. Але якщо такі питання виникатимуть, то нам все-таки доведеться дослухатися. Не в цьому році точно, але наступного року чи через рік нам потрібно буде це робити", - сказав Арахамія.

Він зауважив, що Україна має дослухатися до порад міжнародних партнерів. "Ми знаємо, що у нас у кожній гривні 68 копійок – це гроші міжнародних партнерів. Тобто ми маємо дослухатися до їх думки, бо вони нам дуже активно допомагають", - зауважив депутат.

Водночас Арахамія висловив переконання, що в наступному складі парламенту "є місце для фракції "Слуга народу".

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджував, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Натомість сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк пояснила, що проведення загальнодержавних українських виборів у жовтні 2023 року неможливе, тому вони відбудуться лише після закінчення війни.

27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що для проведення виборів в умовах воєнного стану потрібні зміни до законодавства, іноземне фінансування та спостерігачі у зонах бойових дій, а також технічна можливість волевиявлення виборців, що перебувають закордоном або мобілізовані до війська.

29 серпня американський сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що вибори в Україні мають відбутись наступного року, попри те, чи закінчиться війна. Він вважає, що це буде кращим доказом змін у країні.

вибори
Війна з Росією
Давид Арахамія
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