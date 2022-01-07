Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council
Арешт майна п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є вибірковим правосуддям
Про це у Twitter написала заступник директора Центру Євразії Atlantic Council Мелінда Харінг.
"Український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенко за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше. Ось так виглядає вибіркове правосуддя", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
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