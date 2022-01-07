Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council

Про це у Twitter написала заступник директора Центру Євразії Atlantic Council Мелінда Харінг.

"Український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенко за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше. Ось так виглядає вибіркове правосуддя", - йдеться в повідомленні.





