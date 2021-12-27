Арестович про наслідки для РФ у разі військового вторгнення до України: утопимо в крові

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дом".

"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою та найважчою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ЗСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню. Вони не потягнуть, вся російська армія нічого з нами не зможе зробити", - сказав Арестович.

За його словами, існує міф про непереможність російської армії. Як приклад Арестович навів заяви про удар російськими крилатими ракетами. Він сказав, що таких ракет у РФ понад 60 штук, а використати зможуть не більше половини.

"Ну стрільнуть вони 30 ракетами: 15 з них - не долетять, ще п'ять - промахнуться. Це все несерйозно, і будь-який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтеся - втопимо вас у крові. Ми їх просто втопимо у крові. Думаю, російські генерали за голови тримаються, розуміючи, у що реально їм виллється ця операція. Цю авантюру буде втоплено в їхній крові. Я бажаю їм одуматись і пошкодувати ті 40-60 тисяч убитих російських солдатів", - наголосив він.



