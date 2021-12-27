Арестович про наслідки для РФ у разі військового вторгнення до України: утопимо в крові
Представник української делегації у Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення до України, вона зазнає рішучої поразки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дом".
"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою та найважчою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ЗСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню. Вони не потягнуть, вся російська армія нічого з нами не зможе зробити", - сказав Арестович.
За його словами, існує міф про непереможність російської армії. Як приклад Арестович навів заяви про удар російськими крилатими ракетами. Він сказав, що таких ракет у РФ понад 60 штук, а використати зможуть не більше половини.
"Ну стрільнуть вони 30 ракетами: 15 з них - не долетять, ще п'ять - промахнуться. Це все несерйозно, і будь-який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтеся - втопимо вас у крові. Ми їх просто втопимо у крові. Думаю, російські генерали за голови тримаються, розуміючи, у що реально їм виллється ця операція. Цю авантюру буде втоплено в їхній крові. Я бажаю їм одуматись і пошкодувати ті 40-60 тисяч убитих російських солдатів", - наголосив він.
- 22 грудня Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
- Командувач ВМС України заявив, що Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму.
- Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що РФ робить плацдарм в окупованому Криму: туди перенаправили вже понад 600 тисяч російських громадян.
- Голова Ради Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що РФ "не планує і не планувала" новий напад на Україну.
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