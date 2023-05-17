Армія РФ 88 разів обстріляла Запорізьку область: пошкодженні будинки та авто, є поранені
Російські військові за минулу добу, 16 травня, обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл Запорізької області
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
За добу росіяни завдали 88 ударів, здійснили 81 артобстріл Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Малинівки, два удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, чотири атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці та авіаудар по Новоданилівці.
За інформацією від голови, зафіксовано руйнування 51 об'єкту, а саме: автівки, будинки та інше майно людей.
"48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі", - йдеться у повідомлені.
Також неподалік села Успенівка дістали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном.
- Мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати паспорт РФ.
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