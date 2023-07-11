Про це ідеться в журналістському розслідуванні Reuters.

Ці висновки видання будує на свідченні п’яти різних джерел – з російських силових структур, від трьох осіб, близьких до Кремля, та представника окупаційної влади на сході України. Щонайменше два російських військових формування на південному заході Росії отримали наказ чинити опір заколотникам, але не виконали його.

Деякі російські підрозділи нічого не робили, оскільки їх застали зненацька, інші вважали, що Пригожин діяв за наказом Кремля. Деякі офіцери не хотіли протистояти вагнерівцям, оскільки відчували солідарність із ними й поділяли розчарування ватажка ПВК Євгена Пригожина щодо того, як керівництво Міністерства оборони веде війну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив Reuters, що багато хто з російських військових став на бік Пригожина.

"Є дуже багато командирів, які симпатизують Вагнеру й не хочуть йти за Путіним", – сказав він, додавши, що йому відомо про 14 російських генералів, котрі підтримували Пригожина.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини могла прослуховувати розмову самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та Євгена Пригожина під час заколоту вагнерівців у Росії.

Розвідка Великої Британії 9 липня проаналізувала, як пропагандистські російські ЗМІ висвітлювали збройний заколот найманців ПВК Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним. На думку експертів, це відбувалося у три етапи.

10 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що після заколоту Путін мав тривалу розмову з Пригожиним.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.