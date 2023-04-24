Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

"Зранку росіяни здійснили мінометні обстріли Білопільської (1 приліт) та Великописарівської (9 прильотів) громад.

У Білопільській міська територіальній громаді був один приліт зі сторони Росії. Військові зафіксували дев'ять прильотів у Великописарівській селищній громаді.

Повідомляється, що ніч у регіоні була спокійною.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

Оперативне командування "Північ" пише про обстріли Чернігівської області.

Уранці, з 06:35 до 07:20, рашисти гатили по селу Грем'яч Новгород-Сіверського району. Вогонь вели, ймовірно, самохідної артилерійської установки.

Зафіксовано 13 приходів.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у відомстві.