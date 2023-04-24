Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано щонайменше 23 приходи
Уранці 24 квітня російські війська завдали ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано щонайменше 23 приходи
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
"Зранку росіяни здійснили мінометні обстріли Білопільської (1 приліт) та Великописарівської (9 прильотів) громад.
У Білопільській міська територіальній громаді був один приліт зі сторони Росії. Військові зафіксували дев'ять прильотів у Великописарівській селищній громаді.
Повідомляється, що ніч у регіоні була спокійною.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
Оперативне командування "Північ" пише про обстріли Чернігівської області.
Уранці, з 06:35 до 07:20, рашисти гатили по селу Грем'яч Новгород-Сіверського району. Вогонь вели, ймовірно, самохідної артилерійської установки.
Зафіксовано 13 приходів.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у відомстві.
- Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.
- У ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- Упродовж дня 17 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумщини. Також зафіксовано удари по Чернігівщині.
- 18 квітня з 09:30 до 10:40 російські війська гатили тричі по мирних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей з різних видів озброєння.
- 20 квітня з 06:45 до 11:15 російські війська чотири рази відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Чернігівської області, від осколкових поранень голови померла жінка.
- Уранці 21 квітня російська армія відкрила вогонь по мирних населених пунктах Чернігівської області, зафіксовано 34 приходи. Унаслідок обстрілів пошкоджені домівки й транспорт.
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