Уранці РФ обстріляла Чернігівщину, зафіксовано 34 приходи: пошкоджені будинки та транспорт
Уранці 21 квітня російська армія відкрила вогонь по мирних населених пунктах Чернігівської області, зафіксовано 34 приходи. Унаслідок обстрілів пошкоджені домівки й транспорт
Про це інформує ОК "Північ".
"Російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області", - пише пресслужба.
Повідомляється, що з 06:17 до 07:40 рашисти гатили на околицях села Леонівка Новгород-Сіверського району.
Військові зафіксували щонайменше 34 приходи. Ймовірно, ворог використовував ствольну артилерію та міномет калібру 120 мм.
Унаслідок обстрілу пошкоджено три домівки мирних мешканців і два цивільні транспортні засоби.
Інформація про постраждалих не надходила.
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