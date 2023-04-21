Про це інформує ОК "Північ".

"Російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з 06:17 до 07:40 рашисти гатили на околицях села Леонівка Новгород-Сіверського району.

Військові зафіксували щонайменше 34 приходи. Ймовірно, ворог використовував ствольну артилерію та міномет калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу пошкоджено три домівки мирних мешканців і два цивільні транспортні засоби.

Інформація про постраждалих не надходила.