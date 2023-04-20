Уранці армія РФ двічі обстріляла прикордоння Чернігівщини

Про це інформує ОК "Північ".

Військові зафіксували три приходи поблизу села Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Зі сторони Росії ворог, ймовірно, гатив зі ствольної артилерії.

Крім того, у селі Янжулівка Семенівської громади з 06:52 до 07:00 було чотири приходи.

Російські війська використовували міномет калібром 120 мм.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.