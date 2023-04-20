Уранці армія РФ двічі обстріляла прикордоння Чернігівщини
Уранці 20 квітня російські війська вкотре відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Чернігівської області
Про це інформує ОК "Північ".
Військові зафіксували три приходи поблизу села Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Зі сторони Росії ворог, ймовірно, гатив зі ствольної артилерії.
Крім того, у селі Янжулівка Семенівської громади з 06:52 до 07:00 було чотири приходи.
Російські війська використовували міномет калібром 120 мм.
Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.
- Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.
- У ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- Упродовж дня 17 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумщини. Також зафіксовано удари по Чернігівщині.
- У вівторок з 09:30 до 10:40 російські війська гатили тричі по мирних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей з різних видів озброєння.
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