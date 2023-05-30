Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників "Пегас": чим вони цінні
Армія дронів Сил оборони України отримала 500 FPV-безпілотників "Пегас", вони вже знищують ворожі цілі
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.
"500 FPV-дронів "Пегас" від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів", – написав Федоров.
Також за інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони.
"Частина з них вже знищила десятки ворожих об'єктів", – повідомив Федоров.
Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють й знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.
- Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
- Упродовж 9 місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Більш як 7 тис. військових також пройшли навчання операторів.
- Армія дронів поповнилася двома потужними українськими комплексами Raybird-3, які долають до 2500 кілометрів і мають імунітет до засобів радіоелектронної боротьби.
- Українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з Армії дронів.
- Станом на 8 травня Армія дронів поповнилася ще восьма новими ротами ударних і FPV-коптерами, а також пікапами для них.
- 9 травня повідомлялося, що за рік "Армія дронів" доставила українським військовим на фронт 2124 безпілотники.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе