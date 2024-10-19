Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень

Збірна України позбулася шансів на місце в першому кошику при жеребкуванні ЧС-2026

Через невдалий старт у Лізі націй збірна України з футболу втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування відбору чемпіонат світу - 2026.

Сіяними під час процедури жеребкування будуть 8 найкращих команд за підсумками групового раунду Ліги націй у дивізіоні А, а також 4 збірні з найкращими позиціями у рейтингу ФІФА.

Наразі місце у першому кошику собі гарантували Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія та Німеччина.

Україна навіть теоретично не може опинитися серед найсильніших збірних. На 4 місця серед сіяних претендують Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія, Сербія, Угорщина та Польща.

Жеребкування кваліфікації ЧС-2026 відбудеться 13 грудня. 54 європейські збірні розподілять на 12 груп по 4-5 команд. Переможці отримають прямі путівки на чемпіонат світу. Команди, які фінішують другими та 4 найкращі за рейтингом збірні з Ліги націй розіграють у стикових матчах ще 4 путівки до фінальної частини турніру, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Збірна України, Україна - Грузія, Фото: Getty Images

NAVI перемогли на турнірі Intel Extreme Masters Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу над німецькою MOUZ у фіналі турніру IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2.

Переможця визначали на мапі Ancient, де MOUZ мали шалену перевагу, проте Natus Vincere зробили неймовірний камбек з рахунку 2:10 та у результаті тріумфували.

За перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали $100 тис. та путівку на IEM Katowice 2025.

Українська кіберспортивна команда NAVI, Фото: twitter.com/pglesports

Українського тренера Петракова звільнили зі збірної Вірменії

Олександра Петракова звільнили з посади головного тренера збірної Вірменії. Федерація футболу прийняла рішення погнати українського фахівця після матчу проти Північної Македонії (0:2).

Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 18 матчів, із яких виграла 4. Крім того, команда не вийшла на чемпіонат Європи.

Олександр Петраков, Фото: Getty Images





Усик став героєм комп'ютерної гри Undisputed

Український боксер Олександр Усик став одним з головних персонажів комп'ютерної гри Undisputed, яка вийшла на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК.

"Я пишаюся тим, що беру участь у першій великій боксерській відеогрі за понад 10 років - Undisputed Standard Edition", - написав Усик.

Він також виклав відео зі зйомок для гри, за допомогою яких персонаж українського важковаговика став реалістичним.

На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння

У бою з російськими окупантами за місто Торецьк на Донеччині загинув український воїн і спортсмен Максим Петренко.

Максим Петренко народився в Луганську. Українському воїну було 46 років. Він був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.

Максим Петренко, Фото: зі соцмереж

Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри

Виконувач обов’язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва підтвердив інформацію, що Дарʼя Білодід роздумує над завершенням карʼєри.

"Дар’я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар’єру", — сказав Дуброва.

На Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзу у ваговій категорії до 48 кг. Проте в Парижі українка змагалась у дивізіоні до 57 кг і вилетіла в 1/8 фіналу.

Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024, Фото: Getty Images