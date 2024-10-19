Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень
Огляд

Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
19 жовтня, 2024 субота
20:26
Статті Сергій Ребров

З 13 по 19 жовтня 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: збірна України з футболу втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Олександр Усик став героєм нової відеогри

Зміст

Збірна України позбулася шансів на місце в першому кошику при жеребкуванні ЧС-2026

Через невдалий старт у Лізі націй збірна України з футболу втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування відбору чемпіонат світу - 2026.

Сіяними під час процедури жеребкування будуть 8 найкращих команд за підсумками групового раунду Ліги націй у дивізіоні А, а також 4 збірні з найкращими позиціями у рейтингу ФІФА.

Наразі місце у першому кошику собі гарантували Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія та Німеччина.

Україна навіть теоретично не може опинитися серед найсильніших збірних. На 4 місця серед сіяних претендують Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія, Сербія, Угорщина та Польща.  

Жеребкування кваліфікації ЧС-2026 відбудеться 13 грудня. 54 європейські збірні розподілять на 12 груп по 4-5 команд. Переможці отримають прямі путівки на чемпіонат світу. Команди, які фінішують другими та 4 найкращі за рейтингом збірні з Ліги націй розіграють у стикових матчах ще 4 путівки до фінальної частини турніру, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Збірна України, Україна - Грузія

Збірна України, Україна - Грузія, Фото: Getty Images

NAVI перемогли на турнірі Intel Extreme Masters Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу над німецькою MOUZ у фіналі турніру IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2.

Переможця визначали на мапі Ancient, де MOUZ мали шалену перевагу, проте Natus Vincere зробили неймовірний камбек з рахунку 2:10 та у результаті тріумфували.

За перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали $100 тис. та путівку на IEM Katowice 2025. 

Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда NAVI, Фото: twitter.com/pglesports

Українського тренера Петракова звільнили зі збірної Вірменії

Олександра Петракова звільнили з посади головного тренера збірної Вірменії. Федерація футболу прийняла рішення погнати українського фахівця після матчу проти Північної Македонії (0:2).

Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 18 матчів, із яких виграла 4. Крім того, команда не вийшла на чемпіонат Європи.

Олександр Петраков, збірна Вірменії

Олександр Петраков, Фото: Getty Images


 

Усик став героєм комп'ютерної гри Undisputed

Український боксер Олександр Усик став одним з головних персонажів комп'ютерної гри Undisputed, яка вийшла на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК. 

"Я пишаюся тим, що беру участь у першій великій боксерській відеогрі за понад 10 років - Undisputed Standard Edition", - написав Усик.

Він також виклав відео зі зйомок для гри, за допомогою яких персонаж українського важковаговика став реалістичним. 

 

На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння

У бою з російськими окупантами за місто Торецьк на Донеччині загинув український воїн і спортсмен Максим Петренко.

Максим Петренко народився в Луганську. Українському воїну було 46 років. Він був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.

Максим Петренко

Максим Петренко, Фото: зі соцмереж

Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри

Виконувач обов’язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва підтвердив інформацію, що Дарʼя Білодід роздумує над завершенням карʼєри.

"Дар’я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар’єру", — сказав Дуброва.

На Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзу у ваговій категорії до 48 кг. Проте в Парижі українка змагалась у дивізіоні до 57 кг і вилетіла в 1/8 фіналу.

Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024

Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024, Фото: Getty Images

Теги:
Відео
Новини
Спорт
Футбол
Бокс
Збірна України
Донбас
Технології
Олімпіада
ЗСУ
Олександр Усик
дзюдо
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Донеччина
Ліга націй
Дар'я Білодід
ЗСУ загиблі
Олімпійська збірна України
Чемпіонат світу 2026
Торецьк
Читайте також:
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
Автор Петро Шуклінов
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
20:45
Оновлено
Удар по Запоріжжю 19 жовтня
Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: є постраждалі і руйнування
20:42
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников
20:36
Володимир Зеленський
"Не буває нічого, що стається просто так": Зеленський про повернення 95 українських полонених
20:31
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. спецпризначенців, - розвідка Південної Кореї
20:26
Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці
20:06
OPINION
блог Лариса Волошина
Щодо "об'єктивізації жінок" в рекламі 3-ї Штурмової
19:55
Оновлено
"Оболонь" - "Динамо" 1:5 (19.10.2024)
"Динамо" рознесло "Оболонь", "Ворскла" поступилася "Олександрії". Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
19:38
Ексклюзив
армія КНДР
"Свідчить про відсутність мобілізаційного потенціалу в Росії": Портников про залучення військових з КНДР
19:34
Відьмак
Сапковський назвав дату виходу останньої книги із циклу "Відьмак"
18:53
Рустем Умєров
Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров
18:51
Резерв+
Міноборони більше не використовує Telegram для технічної підтримки Резерв+
18:06
OPINION
У дипломатії не повинно існувати білих плям
18:05
Ексклюзив
НАТО
Україна не демонструє бажання змістовно інтегруватись з НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
17:58
Курська область
Росіяни дедалі частіше обстрілюють власні населені пункти на Курщині, - Сибіга
17:32
блекаут, вимкнення світла
У Нігерії стався блекаут. Третій за тиждень
17:28
Філіп Зімбардо
У віці 91 року помер автор суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту" Зімбардо
17:24
Євген Межевікін
ЗСУ створять Школу інструкторів: для чого вона потрібна
17:03
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
16:56
Ексклюзив
Євген Магда
Не виключаю, що це російське ІПСО: політолог Магда щодо можливого повернення України до ядерного статусу
16:55
у Мексиці вилучили партію наркотиків
Найбільша за всю історію країни: у Мексиці вилучили партію наркотиків на $100 млн
16:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Поширення в інтернеті перекручень та неправди про дії ТЦК каратимуться: заява ЗСУ
16:48
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: ворог особливо активний на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках
16:30
Військові психологи
Скільки українських військових вже пройшли підготовку за кордоном: відповідь Генштабу
16:22
Куп'янськ
Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині
16:00
OPINION
блог Євген Магда
"Ядерку" не приховаєш на "чорний день"
15:51
Ексклюзив
гривні
До кінця року можемо очікувати інфляцію близько 10%, - аналітик Несходовський
15:40
Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць
15:40
Оновлено
Херсон
Удари росіян по Херсону та передмістю: у комунальному підприємстві постраждало 6 людей, в Білозерці загинув чоловік
15:33
Олександр Лукашенко
"Білоруси охайно оберуть кандидата, який цього заслуговує": Лукашенко про вибори президента у 2025 році
15:17
Оновлено
Голова МЗС Франції Барро: Париж підтримує План перемоги України в усіх сферах
15:02
В Британії майбутніх командирів ЗСУ навчають бойовим діям у місті
15:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Є позитивна перспектива: генерал Романенко про Харківський напрямок
14:44
У Києві презентують документальний фільм "Перемоги, 118" про наслідки російського ракетного удару по Дніпру
14:41
ЗСУ
Базова підготовка новачків у ЗСУ: де вже перейшли на 45 днів замість 30
14:30
Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш
14:09
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
14:02
OPINION
"Інформаційна війна" у стилі Кварталу-95
13:45
Ексклюзив
Володимир Путін
Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України, що також означатиме руйнування для всього світу, - британський нейрохірург та письменник Генрі Марш
13:35
Для реалістичних тренувань: до використання в ЗСУ допустили імітаційний комплект бійця Kit 2.0
13:25
Вибух
В Уманському районі Черкащини через масовану атаку РФ загинула жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV