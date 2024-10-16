Збірна України позбулася шансів на місце в першому кошику при жеребкуванні ЧС-2026
Через невдалий старт у Лізі націй збірна України з футболу втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування відбору чемпіонат світу - 2026
Про це пише Football Meets Data у мережі X.
Команда Сергія Реброва після чотирьох турів посідає у Лізі націй останнє місце в групі з Чехією, Грузією та Албанією.
Сіяними під час процедури жеребкування будуть 8 найкращих команд за підсумками групового раунду Ліги націй у дивізіоні А, а також 4 збірні з найкращими позиціями у рейтингу ФІФА.
Наразі місце у першому кошику собі гарантували Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія та Німеччина.
Україна навіть теоретично не може опинитися серед найсильніших збірних. На 4 місця серед сіяних претендують Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія, Сербія, Угорщина та Польща.
Жеребкування кваліфікації ЧС-2026 відбудеться 13 грудня. 54 європейські збірні розподілять на 12 груп по 4-5 команд. Переможці отримають прямі путівки на чемпіонат світу. Команди, які фінішують другими та 4 найкращі за рейтингом збірні з Ліги націй розіграють у стикових матчах ще 4 путівки до фінальної частині турніру, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.
Як збірна України виступає в Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.
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