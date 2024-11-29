Кадрові зміни в ЗСУ: що собою являють нові призначення Зеленського та як змінюється ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

Нові призначення в ЗСУ

Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений генерал-майор Михайло Драпатий, а заступником Головнокомандувача - бригадний генерал Олег Апостол. Це люди з значним досвідом бойових дій, яких поважають військові. Михайло Драпатий відомий з часів війни з РФ, починаючи з 2014 року. Всі пам'ятають відео, де на БМП він перестрибує споруди, збудовані сепаратистами при заході в Маріуполь. Це було проявом рішучості людини, яка тоді була офіцером і командиром механізованого батальйону.

Драпатий був серед тих, хто керував звільненням правобережжя Херсонської області. У лютому 2024 року його призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил, що було суттєвим підвищенням у його військовій кар'єрі. У травні того ж року його призначили командувачем ОТУ Харків, коли ворог здійснив прорив на ділянці українського кордону. Він забезпечив стійкість оборони і залишався на посаді заступника начальника Генштабу. Зараз він призначений командувачем Сухопутних військ замість генерала Олександра Павлюка. Куди буде скерований Олександр Павлюк, поки що невідомо.

Сухопутні війська – непростий напрямок, оскільки включає підготовку резервів, особового складу, мобілізацію та інші заходи, пов'язані з підвищенням ефективності управління Збройними Силами. Президент Зеленський виступав у парламенті з планом перемоги, де зазначив про необхідність підвищення стійкості управління військами. Генерал Олександр Сирський також говорив про можливий перехід на корпусну структуру, щоб позбутися проблем в управлінні військами. Це завдання, ймовірно, буде вирішувати Михайло Драпатий на посаді командувача Сухопутних військ.

Олег Апостол, призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України, також відомий і досвідчений командир. Раніше він займав посаду командира 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Ця бригада відома своїми ефективними бойовими діями на багатьох ділянках фронту. Сам Олег Апостол має звання Героя України, яке він отримав за успішне керівництво на багатьох ділянках фронту, де воювала його бригада. Він досягав успіху завдяки своєму досвіду та досвіду своїх підлеглих.

Апостол наголошує на важливості якісної підготовки та передачі бойового досвіду, що є важливим для посилення нашої боєздатності. Якщо такі люди будуть реалізовувати ці підходи на вищих посадах, це значно зміцнить Збройні Сили.Проте, трансформація Збройних Сил потребує системного підходу. Сподіваємося, що головнокомандувач та інші посадові особи налаштовані на якісні зміни, які підвищать ефективність наших Збройних Сил у боротьбі з ворогом, який намагається використати свою перевагу в живій силі та техніці.

Ситуація на фронті

Останній місяць був надзвичайно складним для ЗСУ, але й для противника він був не легшим. За місяць знищено близько 42 тис. окупантів, що є найбільшим показником з початку активної фази бойових дій. Проте ворог не зважає на ці втрати та далі намагається наступати на окремих ділянках фронту.

Найскладнішою залишається Покровсько - Курахівська ділянка фронту, де спостерігається просування противника. Сьогодні Олександр Сирський повідомив про перекидання резервів, техніки, особового складу та боєприпасів на цю ділянку, щоб зупинити просування ворога.

Присутність генерала Олександра Сирського на цій ділянці фронту є надзвичайно важливою. Сподіваємося, що його дії дійсно вплинуть на зміну ситуації. Вже вдруге заявлено про збільшення сил і засобів на цій ділянці фронту. Буквально два тижні тому на ставці Верховного Головнокомандувача також йшлося про додаткові сили на напрямок для стримування противника. Ймовірно такі дії дійсно допоможуть мінімізувати просування ворога.

Інші ділянки фронту також залишаються напруженими, зокрема Лиманська ділянка. У Тернах, Ямполівці, Торському ворог активізує бойові дії, і наші бригади відповідно реагують. На Лиманському напрямку діє 60-та окрема механізована бригада. Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр розповів, що відбувається в зоні відповідальності бригади.

"Останні два тижні ворог значно активізувався, щодня відбуваються механізовані штурми. Вони можуть бути вранці, ввечері або навіть двічі на день. Ворог використовує БМП та БТР з підтримкою танків або без неї. Важкі бої тривають, але ми даємо гідну відсіч, тримаючи стрій попри всі складнощі. Окупантам важливо якомога більше піхоти закинути до наших позицій, тому вони використовують броньовану техніку. Можливо, це рішення було прийняте через складність умов, і тому вони використовують БМП та БТР. Наші оператори безпілотних систем постійно полюють на ворога, стежать за його рухами. Наші безпілотні системи, бомбери, FPV-дрони, такі як "Баба-Яга", працюють у режимі нон-стоп, що змушує ворога діяти будь-якими засобами", - повідомив він.

У бригаді дуже досвідчені пілоти й артилеристи, багато з них воюють ще з початку повномасштабного вторгнення, з часів АТО. Вони пройшли навчання на Херсонщині та здобули багато навичок. Взаємодія відбувається відповідно до умов. Військові аналізують ситуацію і застосовують відповідні підрозділи. За сприятливих умов працюють ті, хто мають змогу.

Білоусов розповів, що підрозділ безпілотних систем Vidar разом з 67-ю бригадою виконують дистанційне мінування, коли цього потребують обставини: "Аеророзвідка спостерігає, як вороги знаходять ці міни при механізованих і піших штурмах. Дистанційне мінування обов'язково присутнє у нашій тактиці, і результати цієї роботи ми також бачимо".

За його словами, технологічні рішення та напрямки, які треба розвивати для максимального захисту особового складу і знищення противника, – це насамперед максимальна роботизація.

"Важливими є безпілотні системи, не тільки повітряні, але й наземні безпілотні системи, безпілотні турелі. Потрібно також покращувати захист від радіоелектронної боротьби, щоб захищати наші безпілотні системи від ворога і забезпечувати їх ефективну роботу в умовах ворожого РЕБу. Піхота буде збережена, коли безпілотні системи почнуть працювати за неї, як у фільмі "Термінатор", тільки щоб Скайнет був на нашому боці", - додав він.

З логістикою у підрозділах все гаразд, каже Білоусов: "Ми тут стоїмо з початку 2024 року, тому добре знаємо нашу ділянку і всі таємні шляхи, коди, явки й паролі. Проблем з логістикою не маємо, маємо проблеми тільки з ворогом, який постійно намагається прорватися й атакувати нас великою кількістю КАБів. Це проблема не лише у нас, а й по всьому фронту. Вони збільшили кількість штурмів і відповідно збільшили кількість використання КАБів. Загроза КАБів існує майже кожного дня на наших позиціях. Попри те, що це більш точна зброя ніж авіабомби, вони все ще не завжди досягають своєї цілі, що грає нам на руку".

Як потрапити до 60-ї ОМБр

До бригади можна потрапити, використовуючи додатки "Дія" та "Резерв+". Можна знайти вакансії у Збройних Силах, зокрема у 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді, шукаючи за словом "Інгулецька". Так можна побачити, які є вакансії.

"Ми проводимо спілкування і дивимося на рівень підготовки нових кадрів. У всіх наших підрозділах є дуже досвідчені сержанти, які оцінюють рівень підготовки, бачать, кого потрібно навчити і чого довчити. Відповідно до ситуації, ми постійно працюємо над покращенням підготовки. Сержанти в нас досвідчені, багато з них пройшли АТО і беруть участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення. Головний сержант у нас дуже кваліфікований, тому ми працюємо над покращенням підготовки нових кадрів", - розповів Білоусов.